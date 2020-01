TEOG'da boş kontenjanlar açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı orta öğretim kurumlarında bu hafta oluşan boş kontenjanları açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, ortaöğretim kurumlarında bu hafta oluşan boş kontenjan sayısı 13 bin 398 olarak belirlendi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 4 bin 569, Ankara'da bin 440, İzmir'de bin 8 olmak üzere 13 bin 398 boş kontenjan bulunuyor. Boş kontenjanlar için nakiller, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri e-Okul üzerinden yapılacak. Nakiller, haftalık periyotlarla 26 Eylül'e kadar devam edecek.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, TEOG sonrası istemediği okula yerleşen yaklaşık 40 bin öğrenci velisine “boş kontenjanları takip edin” çağrısında bulundu. Avcı şöyle konuştu:

"Özel okullara geçişlerin başlamasıyla devlet okullarında şimdiden 15 bin kontenjan oluştu. Bu kontenjanlar önümüzdeki haftalarda artarak devam edecek. Velilerimiz telaş etmesinler. Nakil talepleri pazartesi gününden itibaren yapılabilecek" dedi. Avcı, 40 bin öğretmen atamasının ise Meclis'in olağanüstü toplanmasıyla çözüleceğini açıkladı. Bakan Avcı, Cibuti Eğitim Bakanı Djama Elmi Okieh ile görüşmesinin ardından gündemdeki konularla ilgili soruları yanıtladı. Bu haftadan itibaren özel okullara geçişlerin başlamasıyla devlet okullarında yeni kontenjanların oluşmaya başladığını belirten Avcı, "Son aldığım bilgiye göre bu kontenjan 15 bine yaklaştı. Bu kontenjanlar önümüzdeki haftalarda artarak devam edecek. Velilerimiz telaş etmesinler. Nakil talepleri pazartesi gününden itibaren yapılabilecek" dedi.

1 milyon 3000 öğrenci liseye geçiyor

TEOG nakillerine ilişkin bir soru üzerine Bakan Avcı, liselere yerleştirme süreciyle ilgili 1 milyon 300 bin öğrencinin ortaokulu bitirerek liseye başlayacağını, bu öğrencilerin yüzde 93'ünü oluşturan 1 milyon 50 bin öğrencinin 15 tercihinden birine yerleştiğini, burada bir sorunun bulunmadığını söyledi.

‘Velilerimize zorluk verdiğimizin farkındayız’

Kalan 250 bin öğrencinin ise seçtikleri okul türüne göre yerleştirildiklerini dile getiren Bakan Avcı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hafta itibariyle kontenjanlarda bazı sıkıntılar vardı. Bunun anlaşılabilir nedenleri var. Çünkü özel okullara geçiş henüz başlamamıştı. O yüzden okullarda kontenjan boşlukları yeterince oluşmamıştı. Şimdi bu haftadan itibaren özel okullara geçişler başladığı için devlet okullarımızda yeni kontenjanlar oluşuyor. Son aldığım bilgiye bu kontenjan 15 bine yaklaştı. Bu kontenjanlar önümüzdeki haftalarda artarak devam edecek. Velilerimiz telaş etmesinler. Onlara biraz zorluk verdiğimizin farkındayız. Ama sistem oturuyor.

‘Eylül sonuna kadar nakiller devam edecek’



Özel okullara geçişlerle birlikte her bölgede devlet okullarında yeni kontenjanlar oluşacak ve bulundukları yerlerden daha uzak yerlere yönlendirilmiş olan öğrencilerimizi telafi edeceğiz. Boşalan kontenjanlara onlar kayıtlarını yaptırabilecekler. Bu süreç Eylül ayı sonuna kadar devam edecek. Her hafta pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günü nakil talepleri alınacak. Bu talepler cuma günü değerlendirilecek ve her cuma kaymalardan ötürü oluşan yeni kontenjanlar tekrar ilan edilecek. Onu takip eden pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri o yeni boşalan kontenjanlara nakil talepleri alınacak. Sistem eylül sonuna kadar bu şekilde düzenli bir biçimde işleyecek. Dolayısıyla 1 milyon 300 bin öğrencimizin mümkün olan en yükseğini, kendi tercih ettikleri, istedikleri ve kendilerine uygun olan yerlerdeki okullara yerleştirmek için eğitim teşkilatımız, okullarımız, müdürlerimiz, yöneticilerimiz olağanüstü bir gayretle çalışıyorlar. İnşallah eylül ayı içerisinde bu sorunların tamamını çözmüş olacağız."

‘Öncelik farkı olmayacak, yerleştirme puana göre’

Pazartesiden itibaren nakil taleplerinin alınacağını dile getiren Avcı, pazartesi nakil talebinde bulunan veli ile diğer günler talepte bulunan veliler arasında bir öncelik farkı olmayacağının altını çizdi. Taleplerin, puan üstünlüğüne göre gerçekleştirildiğini vurguladı.