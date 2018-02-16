Özel Okul Tercih Fuarı ve Veli Zirvesi 24 Şubat'ta başlıyor

İSTANBUL, (DHA)- Eğitim ve başarıya dair konuların alanında uzman konuşmacılar tarafından ele alınacağı \"OTF Özel Okul Tercih Fuarı\" ve \"Veli Zirvesi\" 24-25 Şubat tarihlerinde Zorlu PSM’de yapılacak.

Özel okulları, spor okullarını, sanat ve etkinlik merkezlerini ve eğitim sektörü paydaşlarını veliler, eğitimciler ve uzmanlar ile bir araya getirmeye hazırlanan fuar tüm katılımcılara ücretsiz olacak. Gazeteci Bahar Anahmias ve eğitimci Neslihan Erdoğdu’nun “Fark Yaratan Eğitim” konulu sohbetleri gerçekleştireceği Veli Zirvesi\'nde blogger ve yazar Şebnem Seçkiner ile gazeteci Nora Rami “Bir Velinin Huzur Listesi” başlıklı oturumlarda ailelerle bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

DÜNYANIN EN İYİ 10 ÖĞRETMENİ ARASINDA YER ALAN NURTEN AKKUŞ DA ZİRVEDE

Öğretmenlerin görüşlerine yer verilecek bir panelin de olacağı zirvede, dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasında giren Nurten Akkuş, yılın öğretmeni unvanına sahip Aysel Ösüz ve “Sınav Kaygısı” kitabının yazarı, eğitimci Şahin Civil geliştirdikleri projeleri ve başarılarının sırlarını velilerle paylaşacak.

Fuarda, eğitim bilimci ve yazar Dr. Özgür Bolat \"Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?\" başlıklı, M-Gen Gelecek Planlama Merkezi\'nin kurucusu ve kişisel gelecek planlama danışmanı futurist Ufuk Tarhan ise “Gelecek Tasarlanabilir!”başlıklı konuşmasıyla ailelerle bir araya gelecek. Moderatörlüğünü Nora Romi\'nin yapacağı “Çocuk ve Beslenme\" paneli Dr. Elif Çakır ve Ece Kumkale\'yi velilerle buluşturacak. Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite konusunda ise İz Koçluk Merkezi Kurucusu Elgiz Henden ailelere bilgilerini aktaracak, çözüm yolları sunacak.

Etkinlikte ayrıca; bloggerlar Saadet Algan ve Tuğba Başyiğit “Annelerin Seçimi” başlıklı oturumda velilerle deneyimlerini paylaşırken, çocuklarla ilgili kitapları bulunan Sibel Özkızıklı, Ahmet Erol, Ufuk Tarhan ve Neslihan Erdoğdu da okurlarla buluşacak.

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