TEOG sonuçları açıklamadı, özel okullar kayıtları durdurdu

TEOG ortak sınavları kapsamında bir soru için açılan dava nedeniyle liselere girişte kullanılacak Yerleştirmeye Esas Puan’lar (YEP) açıklanmayınca özel okullarda bugün başlayan kayıtlar da durduruldu.

Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği'nden yapılan açıklamada Yerleştirmeye Esas Puanların daha geç bir tarihte açıklanması durumunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirleyeceği yeni takvime göre özel okulların yeni kayıt takvimi de kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’nden yapılan açıklama şu şekilde:

1. Milli Eğitim Bakanlığı’nca daha önce 24 Haziran 2015 tarihinde açıklanacağı bildirilen TEOG Yerleştirmeye Esas Puanı, soru iptali talebi ile açılan dava sonucunun beklenmesi nedeniyle belirlenen tarihte resmi olarak açıklanamamıştır.

2. Özel okullar için şu ana kadar ilan edilen kayıt takvimleri bu nedenle iptal edilmek zorunda kalınmıştır.

3. Gerek duyan özel okullar yaptıkları ön kayıtlarını, puanların değişmesi ihtimaline karşı yeniden hesaplanmak kaydıyla geçerli kabul edecek ve resmi açıklamadan sonra tekrar hesaplama yapmak koşuluyla ön kayıtlarına devam edecektir.

4. Gerek duyan özel okullar, Yerleştirmeye Esas Puan resmen açıklanana kadar yapılan ön kayıtlarını iptal etmiş ve kayıt sistemlerini durdurmuştur.

5. Yerleştirmeye Esas Puanlar 26 Haziran Cuma akşamına kadar açıklandığı takdirde özel okullar 27 – 28 Haziran Cumartesi – Pazar günleri ön kayıt yapacaklar veya yapmaya devam edeceklerdir.

6. Bu durumda özel okullar, 29-30 Haziran tarihlerinde kesin kayıt yapacak ve 1-5 Temmuz tarihleri arasında serbest kayıt sistemine geçeceklerdir.

7. Özel okullar kayıt kurallarını ve kayıt takvimlerini, kendi resmi web sitelerinde ve okullarında velilerin görebileceği bir yerde ilan edecektir.

8. Yerleştirmeye Esas Puanların daha geç bir tarihte açıklanması durumunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirleyeceği yeni takvime göre özel okulların yeni kayıt takvimi de kamuoyuna duyurulacaktır.