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TEOG sonuçları için son dakika iptali!

Milli Eğitim Bakanlığı, TEOG sonuçlarının açıklanması için mahkeme kararının bekleneceğini belirtti

24 Haziran 2015 15:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 milyonu aşkın öğrencinin sonuçlarını merakla beklediği TEOG Yerleştirme Esas Puanları (YEP) sonuçlarını bugün açıklamayacağını duyurdu.

1 milyonu aşkın ortaokul son sınıf öğrencisinin, merakla beklediği Temel eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının YEP sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyordu. Ancak MEB'den yapılan açıklamada, bir soru için açılmış iptal davasına ilişkin mahkeme kararı beklenildiğinden, sonuçların bugün açıklanmayacağı belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmıştır. İş ve işlemler kılavuzda belirtilen takvim doğrultusunda yürütülmektedir. Kılavuzda, Yerleştirme Esas Puanların (YEP) 24 Haziran 2015 tarihinde ilan edileceği duyurulmuştu. Ancak süreç içerisinde 1 (bir) soruya açılan davaya ilişkin mahkeme kararı beklendiğinden, yerleştirmeye esas puanların açıklanması idari mahkeme kararı neticesi yapılacaktır."

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