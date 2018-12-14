Özel öğrencilerle arkadaşlık köprüsü kuruyorlar

İSTANBUL, (DHA)- İSTEK Belde Okulları, 2 yıldır özel gereksinimli öğrenciler ile gönüllü öğrencilerin bir araya gelerek arkadaşlık kurdukları \'Best Buddies Eşleştirme Programı\'nı uyguluyor.

40 öğrenciyle yürütülen ve tamamen gönüllülük esasına dayanan programda İSTEK Belde’li öğrenciler, Mediha Turhan Tansel Özel Eğitim Merkezi ve Şöhret Kurşunoğlu Özel Eğitim Meslek Lisesi’nde okuyan özel gereksinimli öğrenciler ile bir araya geldi. Bu yıl eşleştirme törenine Sanatçı Doğukan Manço ve Barış Arduç eşlik etti. Törende özel gereksinimli öğrenciler ile İSTEK Belde’li öğrenciler eşleşerek, yıl boyunca birlikte vakit geçirecekleri arkadaşlıklarının ilk adımını atmış oldu.

ÖNCE DOĞRU YAKLAŞIM SEMİNERİ ALDILAR

Okulda başlattıkları ve sürdürdükleri \'İyilik\' hareketine vurgu yapan İSTEK Belde Okulları Kampüs Müdürü Serap Parmaksızoğlu, “Gönüllü öğrencilerimize önce liderlik ve doğru yaklaşım seminerleri aldırdık. Tüm okul toplumu olarak amacımız anlamsız engelleri ortadan kaldırmak” dedi. Parmaksızoğlu programın sürdürülebilirliğinin önemli olduğunu, bu nedenle öğrencilerin yıl boyunca birbirleriyle çeşitli sosyal ortamlarda bir araya gelmelerini sağlayacaklarını belirtti.

SANATÇILARDAN PROJEYE TAM DESTEK

İlk yılında İSTEK’li öğrencilerin yanında olan ve özel gereksinimli öğrencilerle birlikte çeşitli etkinliklere katılan Doğukan Manço programa bu yıl da destek vereceğini belirtirken, Barış Arduç, “Arkadaşlarımız seçtiğimiz ailelerimizdir. Bu gönüllü arkadaşlıkların birbirimize çok güzel şeyler katacağına inanıyorum” sözleriyle duygularını ifade etti.

“EN YAKIN ARKADAŞIM SENSİN”

Eşleşen öğrencilerden Egemen Makar, “Eşleştirme töreninde adımı duyduğumda çok heyecanlandım. Buddym ile sohbet ederken “Yakın arkadaşın var mı?” diye sorduğumda bana “Sensin” dedi. Bu benim içim çok değerli” diyerek duygularını ifade ederken, bir diğer öğrenci Elif Emekdar ise “Hayatım boyunca unutamayacağım bir gün geçirdim buddyim ve ben sanki yıllardır birbirimizi tanıyor gibiyiz. Önümüzde uzun bir yol var güzel anılarla dolu geçeceğine eminim” dedi.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİ SOSYAL HAYATA ENTEGRE EDİYOR

Best Buddies, Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulan ve 2011 yılından bu yana Türkiye’de de uygulanan; amacı toplumdaki zihinsel ve gelişimsel engelli bireyleri oldukları gibi kabul etme ve kabul görme yolunda adım atılmasına aracılık etmek olan bir program. Tamamen gönüllülük esasına dayanan programın hedefi, zihinsel ve gelişimsel engeli olan bireylerin, sosyal hayata, okula, işyerine ve topluluklara başarılı bir şekilde entegre edildiği bir dünya yaratmak.