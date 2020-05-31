Özel kreş ve anaokullarında uygulanacak Koranavirüs kuralları belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yarın açılacak okul öncesi özel eğitim kurumlarında Koronavirüs salgını nedeniyle uyulması gereken kuralları açıkladı. Buna göre, okullarda sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek, kullanılan mekanlar 40 dakikada bir havalandırılacak ve sınıflarda normal kontenjanın yarısı kadar öğrenci bulunacak. Ayrıca veliler zorunlu haller dışında okula giremeyecek.

MEB'den yapılan açıklamada, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'ne bağlı okul öncesi özel eğitim kurumlarının, yarından itibaren eğitime ve yaz okulu adı altında yapılan sosyal ve kültürel etkinliklere başlayabilecekleri ifade edildi. Açıklamada, çocukların, öğretmenlerin, velilerin ve toplumun sağlığı için kurumlarda hijyenle ilgili uyulması gereken kurallar belirlendiği ve bu kuralların ilgililerle paylaştığı belirtilerek, "Öğrencilere yönelik alınması gereken tedbirler, veliler ve personelin alması gereken önlemler, çalışma ortamları, güvenlik noktaları, okula girişler, servis araçları, yemekhane, kantin, su sebilleri gibi pek çok alanda uyulması gereken kurallar ayrı ayrı ele alındı" denildi.

Sınıflarda kontenjanın yarısı kadar öğrenci olacak

Bakanlığın belirlediği kurallara göre okullarda her alanda sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek. Sosyal mesafe öğrencilere oyunlarla öğretilecek. Kullanılacak mekanlar doğal yöntemle, 40 dakikada bir havalandırılacak. Sınıflarda normal kontenjanın yarısı kadar öğrenci bulunması sağlanacak. Sosyal mesafe kuralıyla ilgili yönlendirme ve işaretleme, gereken alanlar tespit edilerek işaretlenecek. Veliler zorunlu haller dışında okula giremeyecek, çocuklarını bırakıp ve alırken sosyal mesafeye uymaları amacı ile okul girişine belirleyici işaretler konulacak.

Öğrenci grupları arasında geçişe izin yok

Su ve sabuna erişim olmayan alanlarda el dezenfektanı sayısı artırılacak, öğrencilerin uyku saatlerinde kampet ya da yataklarının arasında en az 1,5 metre mesafe bırakılacak. Her gün tüm yaşam alanlarında aynı öğrenciler bir arada olacak, gruplar arası geçişe izin verilmeyecek. Gruplardan sorumlu personelin de diğer gruplarla temas etmemesi sağlanacak. Eller ile sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, aydınlatma düğmeleri gibi) ve ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavaboların temizliği günde en az iki kez yapılacak. Faaliyetlerde kullanılan oyuncaklar ve diğer araç gereçler sağlık birimlerince uygun bulunan dezenfektan malzemeleri ile temizlenecek.

Personel okulda farklı kıyafet giyecek, maske takacak

Okul personelinin tamamı tıbbi maske kullanacak ve maskelerini düzenli aralıklarla yenileyecek. Okula girerken personelin ateşi ölçülerek kayıt altına alınacak. Personelin okul içinde ve dışında giydikleri kıyafetler farklı olacak. Okul ve ders giriş çıkışlarında, yığılma ve kalabalıkların önlenmesi için şubelere göre farklı saatler belirlenecek. Yemekhane görevlileri de yine hijyen kurallarına en üst düzeyde riayet edecek. Öğrenciler yemekhaneye kendi grupları ile gidecek, aynı masada en az 1 metre mesafe ile oturacak.

Hasta çocuklar okula alınmayacak

Bu süreçte grip ve benzeri bulaşıcı hastalığı olan öğrenciler okula kabul edilmeyecek. Öğrenciler okula geldiklerinde kıyafetleri değiştirilecek ve elleri dezenfekte edilecek. Okula girişte, okuldan ayrılırken ve gün içinde öğrencilerin ateşi ölçülecek ve kayıt altına alınacak.

Servis araçlarının özellikle sık temas eden yüzeyleri başta olmak üzere günde en az iki kez temizliği yapılacak, taşıma kapasitesi sosyal mesafe göz önüne alınarak planlanacak. Seyahat süresince araç içerisindeki şoför ve tüm yolcuların tıbbi maske takmaları sağlanacak. (DHA)