Özel halk otobüsü şoförü, yaşlı kadına tokat attı, eşinin burnunu kırdı

Bursa'da özel halk otobüsü şoförü, durakta inmek isteyen ancak düğmeye basmadıkları için tartıştığı yolculardan Alev Güleç'e (68) tokat attı, eşi Hüseyin Güleç'in (73) de burnunu kırdı. Olayla ilgili konuşan halk otobüsü şöförü Kabul, hakkındaki iddiaları reddetti. Kabul "Arkadan bana vurmaya başladılar. Ben de istem dışı kolumu etrafa savurdum" dedi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. İsmi henüz belirlenemeyen sürücü idaresindeki 16 M 00103 plakalı özel halk otobüsünde seyahat eden yolcular, Atatürk Caddesi üzerindeki otobüs durağında inmek istedi. İddiaya göre, inecek yolcular düğmesine basmadı. Bu nedenle sürücü ile yolcular arasında sözlü tartışma yaşandı.

Otobüs şoförünün yolculara hakaret ve küfür etmesi üzerine Hüseyin Güleç ve eşi Alev Güleçşoförü uyardı. Kendisini uyaran çifte de hakaret eden şoför, Alev Güleç’e tokat attı. Sürücü daha sonra da Hüseyin Güleç’i otobüsten indirip, dövdü. Olayın ardından sürücü, bölgeden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Güleç çifti, Bursa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan muayenenin ardından Hüseyin Güleç’in burnunda kırık oluştuğu tespit edildi. Hastanedeki işlemlerinin ardından polis merkezine giden çift, otobüs şoföründen şikayetçi oldu. Emniyet güçleri, sürücünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

''Düğmeye bassaydınız''

Otobüste yaşananları anlatan Hüseyin Güleç, “Arka kapıdan bir yolcu kapının açılmasını istedi. Yolcu ısrarla şoföre bağırdı. Şoför duymayınca ben de seslendim. ‘O düğmeleri oyun için mi koymuşlar ? Düğmeye bassaydınız açsaydık. O yüzden açmıyorum’ dedi. O sırada eşim ‘Böyle bir işi bulmak için uğraşıyorsunuz fakat sonra bizlere eziyet ediyorsunuz’ diye otobüs şoförüne seslendi. Bunu söyleyince hemen ceketini çıkardı. Otobüsü durdurdu. Bizleri götürmeyeceğini söyledi. Çok fazla küfürlü sözler etti. O küfür edince ben çileden çıktım. Ondan sonra olay büyüdü. Otobüsten bizi indirmek istedi. Yolcuların bir kısmı indi. Beni darp etmek için dışarıya davet etti. Birkaç dakika sonra arkadaşları geldi. 5- 6 kişilik kalabalık bir grup halinde bizi tehdit etmeye başladılar. Bir anda 2 yumruk attı. Biri burnuma diğeri yanağıma geldi” dedi.

''Ücretsiz bindiğimiz için kötü davranıyorlar''

Sürücüyü nazik olması için uyardığını söyleyen Alev Güleç ise, “Ağır küfürler etti. Eşimle tartışmaya girdiler. Araç durdu, o sırada yolcular indiler. Daha sonra bir grup arkadaşları geldi. Bana da bir tokat vurdu. Kapıları kapattı ve bizi indirmeyeceğini söyledi. Otobüsten inince eşimi darp ettiler. Eşimin burnu kanadı. Otobüslere yaşımız dolayısıyla ücretsiz bindiğimiz için bizlere karşı çok kötü davranıyorlar. Bu yüzden çok mağduruz. Doktordan raporumuzu aldık. Eşimin burun kemiği kırıldı. Kafasında darp izleri var. Bu tür olaylara maruz kalmak istemiyoruz. Kendi memleketimizde otobüse binmeye korkuyoruz. Bunlara bir dur diyen yok” ifadelerini kullandı.

Şoför: İstem dışı kolumu savurdum

Halk otobüsü şoförü Kabul, şunları söyledi:



"Yolcunun biri arka koltuklardan 'Kapıyı aç' diye bağırıyor. Bu sırada camiden sela sesi geliyor. Cam ve ön kapı açık. İnsanlık hali duymadım. Diğer yolcular beni uyardı. Ben de kapıyı açtım ve yolcu küfür ederek gitti. Daha sonra başka bir yolcu bana arkadan küfür etti. 'Sen kimsin, bana o küfrü ediyorsun?' dedim. Bu sırada hanımı kalkarak çantayla bana saldırdı. Bu kadar yolcunun, kadının, çocuğun içinde söylenecek küfür mü o? Ağzımdan tek bir kelime çıkmadı. Sonra yolcular beni sakinleştirmek için otobüsten dışarıya çıkardı. Bu karı koca içeride kaldı. Sonra dışarıya çıktılar. Arkadan bana vurmaya başladılar. Ben de istem dışı kolumu etrafa savurdum. Burnunun kırılması mümkün değil. Onlar benden şikayetçi olmuş. Ben de darp raporu alıp şikayetçi oldum. Çevredeki otobüs şoförleri kavga etmek için değil, ayırmak için geldi."

“İstifa ettim”

Olaydan sonra işi bıraktığını söyleyen İbrahim Kabul, "Otobüs şoförü dövmek son zamanlarda moda haline geldi. Son zamanlarda televizyonlarda ne izliyorsak biri çıkıp onu yapıyor. Biz sabah saat 05.00'te uyanıp, vatandaşa hizmete başlıyoruz. Yeri geliyor tuvalete gidemiyor, yemek yiyemiyoruz. Şoföre herkes düşman. Kooperatif başkanlarından tutun da derneklere, belediye başkanlarına kadar herkes oy için otobüs şoförlerini eziyor. Bana iftira atıldı. O bana küfür edince ben de ona küfür ettim. Olay bundan ibaret. Bu olaydan sonra, yolcuları son durağa kadar götürüp indirdim, sonra da otobüsü bırakıp şoförlükten istifa ettim" dedi. (DHA)

