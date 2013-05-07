Özel güvenlik görevlilerinin maaşları artacak

Özel güvenlik şirketlerini denetlemekle görevli Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı, çoğu asgari ücretle çalışan ve iş güvencesi bulunmayan özel güvenlik görevlilerinin haklarının iyileştirilmesi amacıyla Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'unda değişiklik yapılması için çalışma başlattı.

Yapılması planlanan değişiklikle özel güvenlikler asgari ücretle çalıştırılamayacak. Özel güvenliklerin maaşı, en az asgari ücret artı bu miktarın yaklaşık yarısı eklenerek belirlenecek. Bu oran sektör temsilcileriyle görüşülüp net olarak belirlenecek ve özel güvenlik görevlileri bu maaşın altında çalıştırılamayacak.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye'de Özel Güvenlik Görevlisi kimliğine sahip 580 bin kişi bulunuyor. Emniyet Genel Müdürlüğünce tahsis edilen 420 bin kişiye karşılık yaklaşık 240 bin kişi aktif olarak bu işi yapıyor.