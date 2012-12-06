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Yaşam

Özel Getronagan Ermeni Lisesi kuruluşunun 125. yılını kutluyor

Özel Getronagan Ermeni Lisesi 125. kuruluş yıldönümünü görsel sanatlar sergisi ile kutluyor

06 Aralık 2012 20:00

İstanbul’un köklü eğitim kurumlarından Özel Getronagan Ermeni Lisesi 125. kuruluş yıldönümünü  bir görsel sanatlar sergisi ile kutluyor. Sergi Türkiye’nin ilk ödüllü kadın heykeltıraşlarından okulun Resim öğretmenlerinden Mari Gerekmezyan’a ithaf edildi.
 
8-23 Aralık tarihleri arasında okul salonunda açık kalacak sergiye Getronaganlılar  arasında yer alan Ara Güler, Erol Sarafyan, Nişan Yaubyan, Sarkis Baharoğlu, Yaşar Saraçoğlu, Kirkor Sahakoğlu, Sayat Uşaklıgil, Vasgen Değirmentaş, Sarkis Paçacı, Aris Nalcı gibi 30, ressam, fotografçı, reklamcı, grafiker, sinemacı ve mimar katılacak.
 

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