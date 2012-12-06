Özel Getronagan Ermeni Lisesi kuruluşunun 125. yılını kutluyor

İstanbul’un köklü eğitim kurumlarından Özel Getronagan Ermeni Lisesi 125. kuruluş yıldönümünü bir görsel sanatlar sergisi ile kutluyor. Sergi Türkiye’nin ilk ödüllü kadın heykeltıraşlarından okulun Resim öğretmenlerinden Mari Gerekmezyan’a ithaf edildi.



8-23 Aralık tarihleri arasında okul salonunda açık kalacak sergiye Getronaganlılar arasında yer alan Ara Güler, Erol Sarafyan, Nişan Yaubyan, Sarkis Baharoğlu, Yaşar Saraçoğlu, Kirkor Sahakoğlu, Sayat Uşaklıgil, Vasgen Değirmentaş, Sarkis Paçacı, Aris Nalcı gibi 30, ressam, fotografçı, reklamcı, grafiker, sinemacı ve mimar katılacak.

