Özel gereksinimli çocuklara görüntülü destek

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs salgını sürecinde özel gereksinimi olan çocuklar ve ailelerine, mobil cihazlarına indirecekleri aplikasyonla, gönüllü ruh sağlığı çalışanları aracılığıyla görüntülü destek sağlayacak.

Koronavirüs salgını, toplumun tüm kesimleri üzerinde ek ruhsal yükler oluşturdu. Zihinsel özel gereksinimi olan bireyler ve aileleri ise bu ruhsal yükten en çok etkilenen gruplar arasında yer aldı. Sağlık Bakanlığı, ilaca direkt erişimin kolaylaştırılması, özel gereksinim raporlarının geçerlilik sürelerinin uzatılması gibi bu bireylerin temel sağlık sorunlarıyla ilgili çözümleri pandeminin ilk günlerinde uygulamaya geçirdi. Bakanlık, pandemi sürecinin devam etmesine bağlı evde kalmanın getirdiği sıkıntılar nedeniyle ek davranış sorunları gelişeceğini öngördüğü özel gereksinimli bireyler için yeni bir uygulama geliştirdi.

Gönüllü çalışanlar olacak

'Özel Çocuklar Destek Sistemi' adı verilen uygulama ile zihinsel özel gereksinimi olup, süreçte davranış sorunları artan çocuklar ve ailelerine gönüllü ruh sağlığı çalışanları ve eğiticiler tarafından uygulamalı davranış analizi yöntemi temelli destek sağlanacak. Sistemle ayrıca, çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanları tarafından ailelere ve çocuklara destek verilmesine de olanak verilecek. Resmi ve güvenli bir kanalla görüntülü görüşme imkânı tanıyan sisteme erişim ise ücretsiz.

Mobil cihazlara indirilecek

Mobil uygulama marketlerinden 'Özel Çocuklar Destek Sistemi' şeklinde arama yapıldıktan sonra Sağlık Bakanlığı Özel Çocuklar Destek Sistemi uygulamasını mobil cihazlarına indiren vatandaşlar, yönergeleri izleyerek hizmete ulaşabilecek. Pandemi sürecinde günlük düzen ve rutinlerinin bozulmasına bağlı sorunlar ve ailelerin üzerindeki duygusal ve fiziksel yükün artmasıyla ek davranış sorunları yaşayan bu bireylere sistem sayesinde müdahale edilerek destek sağlanmış olacak.





