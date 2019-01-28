Özel eğitim kursları kapatılıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel eğitim kurslarının 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılacağını bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Veli ve öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren özel öğretim kurslarının yeni öğrenci kaydı ve bursluluk sınavı yapmamaları gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Ücretsiz kursların okul ve halk eğitim merkezlerinde verileceğinin belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Örgün eğitim çağındaki öğrencilere okullarda, mezunlara halk eğitimi merkezlerinde ücretsiz kurslar verilmeye devam edilecek."

Açıklamada, dershanelerin dönüştürülmesi sürecinde açılan temel liselerin de, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sonunda kapanacağı bildirildi.

Özel eğitim kursu nedir?

Özel eğitim kursları, 2015 yılında hükümetin dershaneleri kapatma kararının ardından öğrencilerin takviye ihtiyacını gidermek üzere hazırlanan yönetmelikle düzenlenmişti. Özel öğretim kursları, kişisel gelişim kursları, meslek edindirme kursları ve özel yetenek kursları olarak sıralandı. Özel öğretim kursları, lise ve dengi okullardan mezun olmuş, öğrencilik hayatını yeni bitirmiş olanların bazı alanlarda ihtiyacı olan takviyeyi alabilmesi; öğrencilerin ise kendilerini bir ya da birden çok bilim grubunda geliştirmesini sağlamak amacıyla tanımlandı. Bir özel öğretim kursu sadece üç bilim dalında ders verebiliyordu. Talim Terbiye Kurulu’nca sekiz alanda kurs programı hazırlamıştı. Bunlar Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve felsefe bilim grubu olarak sıralanıyordu. Kurslar bu alanlardan üçünü seçerek eğitim veriyordu.

Öğrenciliği devam edenlere yönelik kurslar haftanın altı günü yapılıyor, pazar günleri eğitim verilmiyordu. Temel liseler ise mezunlara yönelik kurs açabilecek ve bunlar pazar günleri de eğitim veriliyordu.

Dershaneler yaz tatilinde ağustos ayında derslere başlıyor, yarı yıl tatilinde de hızlandırılmış program uygulayabiliyordu. Özel öğretim kursları ise 18 veya 36 haftalık bir program uygulayabiliyordu.