Özden Örnek: Bu dava burada bitmiyor

Anayasa Mahkemesi'nin 'ihlal' kararı kapsamında, Silivri Cezaevi'nden tahliye edilen bazı sanıklar, Beşiktaş Meydanı'nda düzenlenen 'Sessiz Çığlık' eylemine katıldı.

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, "Bu iş burada bitmiyor. Burada yeni başlıyor. Casusluk davasındaki arkadaşlarımızı özgür görünceye kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

Mücadelelerinin devam edeceğini belirten Örnek, kendilerine kumpas kurduğunu iddia ettiği kişilerin, makamı ne olursa olsun yargılanacağını savundu.

Örnek, masum olduklarını söyleyerek, "Bunu kasten görmek istemeyenler ve görmeyenler var. Bundan sonraki görevimiz, bunu onlara öğretmek. Bizi yargılayan yargıç, mahkum olduğumuz zaman 'Yargıtay'ın verdiği karar bizim ne kadar adil bir karar verdiğimizi gösterdi' dedi. Şimdi bu mahkeme başkanı 17-0 mağlup durumda. Yeni bir açıklama yapmasını bekliyoruz. İçinde insanlık duygusu varsa, bu açıklamayı yapar" ifadelerini kullandı.

Cezaevinden çıktıktan sonra çok mutlu olduklarını dile getiren Örnek, "Ancak bu mutluluğumuzu bizimle paylaşmak istemeyen bir başbakan yardımcısı, bir kanalda 'Balyoz Planı bal gibi bir darbe planıdır' dedi. Ona şunu söylemek istiyorum; siz yargıyı etkilemeye teşebbüs ettiniz. Pazartesi hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım" diye konuştu.



'TSK'ya oyun oynandı'

Emekli Orgeneral Bilgin Balanlı da, Balyoz planı davasında, yargılama görüntüsü adı altında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne oyun oynandığını savundu.

Bunu üzüntüyle izlendiklerini anlatan Balanlı, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Üretilmiş sahte delillerle, iftiralara dayalı, ileride adaletin utanç duyacağı bu dava hedef alınan kişilerin onurlarının, özgürlüklerinin, gasp edildiği bir hukuk skandalı olarak tarihteki yerini alacak. Türk kamuoyu, adalet, yargı, emniyet, medya ve siyaset içinde çöreklenmiş bir çete tarafından aldatılmıştır. Herkes bunu görmelidir. Ancak Anayasa Mahkemesi verdiği kararla bu oyunu bozdu ve bu ülkede hukukun bitmediğini geç de olsa gösterdi.

Adalet, bu kumpası kuran, kurdurtan ve onlarla işbirliği yapanların tarafsız ve bağımsız mahkemelerde yargılanmasıyla sağlanacaktır."

'Mücadelemiz intikam mücadelesi değil'

Eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ise bundan 4,5 yıl önce tutuklandıklarını ancak zamanla gerçeklerin ortaya çıktığını söyledi.



Doğan, adaletin olmadığı yerde özgürlüğün, demokrasinin olamayacağını vurgulayarak, şöyle devam etti: "O nedenle Mustafa Kemal'in askerlerine, aydınlarımıza, halka büyük görev düşüyor. O da Türkiye'de demokrasinin bütün kurumlarıyla işletilmesini sağlayacak adımların atılmasıdır. Vatan için ideolojileri bir yana bırakıp, eylem birliği içinde olmamız lazım. Mücadelemiz intikam mücadelesi değil."