Özdem Sanberk: Abdullah Gül’ün kalbini kırmış olabileceğim düşüncesiyle özür dilerim

Eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, emekli büyükelçi Özdem Sanberk, T24’e verdiği söyleşide dile getirdiği “Fethullah Gülen cemaati üyelerinin liyakat göz ardı edilerek Dışişleri'ne Abdullah Gül’ün bakanlığı döneminde girdiği” iddiası için özür diledi.

Sanberk, Gül’ün iddiayı reddetmesinin ardından yaptığı açıklamada “Beyanım doğru bilgilere dayanmayan ifadelerdir” dedi.

Özdem Sanberk’in konuya ilişkin olarak T24’e gönderdiği açıklama metni şöyle:

Özür

2 Mayıs 2016 tarihinde T24’te, değerli gazeteciniz Hazal Özvarış imzasıyla yayınlanan söyleşimizde, Gülen cemaati üyelerinin Dışişleri Bakanlığı’na Abdullah Gül döneminde girdiği yolunda yer alan beyanım doğru bilgilere dayanmayan ifadelerdir.

Bu dikkatsiz, özensiz ve yanlış ifadelerim dolayısıyla 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün kalbini kırmış olabileceğim düşüncesiyle derin üzüntü duyduğumu beyan eder, kendisinden özür dilerim.





Özdem Sanberk ne demişti?

Abdullah Gül ne cevap vermişti?