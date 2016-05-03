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Abdullah Gül, 'Gülen cemaati üyelerinin kendi döneminde Dışişleri'ne girdiği' iddiasını yalanladı

11. Cumhurbaşkanı Gül, eski Dışişleri Müsteşarı Özdem Sanberk'in T24 söyleşisinde dile getirdiği iddiaya ilişkin açıklama yaptı

03 Mayıs 2016 15:32

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Özdem Sanberk’in “Fethullah Gülen cemaati üyelerinin liyakat göz ardı edilerek Dışişleri Bakanlığı’na Gül’ün döneminde girdiği” iddiasına yanıt verdi. Gül, iddiayı ‘asılsız’ olarak nitelerken “Devlet ve siyaset hayatımda benimsediğim en önemli ilkeler liyakat ve devlete sadakat olmuştur” ifadesini kullandı.

Emekli diplomat Sanberk, T24'te dün (2 Mayıs 2016) yayımlanan söyleşisinde “AK Parti’nin iktidara gelmesiyle yavaş yavaş Gülen cemaatinin temsilcilerinin Dışişleri’ne girmesi olayını yaşadık” demiş ve “Dışişleri Bakanlığı’nın kariyer niteliğinin çok sulandırıldığını” aktarmıştı. Sanberk, “Bu gelişmelerin Gül’ün mü yoksa Ahmet Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanlığı döneminde mi olduğu” sorusu üzerine şu yanıtı vermişti:  

Kesin bilmiyorum ama Gül döneminde olduğu yüzde yüz. Çünkü bu gelişmeler, cemaatle AK Parti arasında her şeyin güllük gülistanlık olduğu o dönemde yaşandı. Kavga 17-25 Aralık’tan sonra ortaya çıktı.”

Dışişleri Bakanlığı ardından 11. Cumhurbaşkanı seçilen Abdullah Gül, Özdem Sanberk’in ilgili ifadelerine dair ofisine ait resmi Twitter hesabı aracılığıyla açıklama yaptı. @11CBofis hesabından paylaşılan açıklamanın tam metni şöyle:

“Devlet ve siyaset hayatımda benimsediğim ve izlediğim en önemli ilkeler her zaman liyakat ve devlete sadakat olmuştur.

“Bir internet sitesine verdiği mülatta hakkımda asılsız iddialarda bulunan kişinin uzun yıllar hizmet ettiğim Dışişleri  Bakanlığı’nda müsteşarlık yapmış olması ayrıca üzüntü vericidir.

“Bilgi sahibi olmadan iddia sahibi olan bu kişinin çelişkili ifadeleri ile şahit olmadığı bir döneme ait iftiraya varan açıklamalarını yersiz ve maksaklı buluyorum.” 
 

Eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı emekli diplomat Özdem Sanberk'in T24'te yayımlanan söyleşisi için tıklayın  

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