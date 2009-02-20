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Kültür-Sanat

'Özcan'ın tiyatrosuna sahip çıkılmadığı gerçek değil'

Kültür Bakanlığı'ndan Gazanfer Özcan'ın tiyatrosuna Bakanlığın sahip çıkmadığı, ifadelerin gerçek olamadığı belirtlidi.

20 Şubat 2009 02:00

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosuna "Bakanlığın sahip çıkmadığı, ilgilenmediği şeklindeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığı" belirtildi.

Yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosunun vergi borçlarından dolayı özel tiyatrolara yapılan devlet desteğinden yararlanamadığı yönünde haberlerin yer aldığı ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosuna Kültür ve Turizm Bakanlığının sahip çıkmadığı, ilgilenmediği şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Şöyle ki Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosu, 'Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik' çerçevesinde 2005/2006 sanat sezonunda Bakanlığımıza vergi borçlarının ödendiği veya tecil edildiğini kanıtlayan belge sunamadığı için başvuru yapamamıştır. Söz konusu tiyatro, geri kalan sanat sezonlarında ise bakanlığımızca verilen destekten yararlanmıştır.

2006 yılında söz konusu yönetmelikte yer alan, vergi borcu olan sanatçılara ödeme yapılmasını engelleyen madde Bakanlığımızca değiştirilmiştir.

Öte yandan, 2007/2008 sanat sezonunda gerçekleştirecekleri projeler için yardım talebinde bulunan özel tiyatroların yaptığı başvurular, 2007 yılı içerisinde bütçeden ödenek sağlanamaması nedeniyle değerlendirilememiştir.

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 2007 yılında göreve gelmesinin akabinde ödenemeyen tiyatro yardımlarının telafisi amacıyla bütçeye ek ödenek koymuş ve böylelikle 1 yıl içinde 2 kez özel tiyatrolara yardımda bulunularak toplam 3 milyon 500 bin YTL destek sağlanmıştır."

Açıklamada, Bakanlığın sanatçıların bu konudaki hassasiyetlerini titizlikle değerlendirerek gerekli düzenlemeleri gerçekleştirdiği kaydedildi.












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