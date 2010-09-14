-ÖZCAN: YAKINDA ÖSYM'NİN YENİ BİR ŞEKLİ OLACAK ANKARA (A.A) - 14.09.2010 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan ''Yakında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yeni bir şekli olacağını'' bildirdi. Özcan, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'yu makamında ziyaret etti. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından gazetecilerin KPSS ile ilgili iddialar konusundaki soruları üzerine Özcan, bu konuda soruşturmanın devam ettiğini ve bu nedenle bir açıklama yapmak istemediğini söyledi. ''Bakan Çubukçu ile görüşmelerinin konusunun'' sorulması üzerine Özcan, ''Milli Eğitim Bakanımızı her zaman ziyaret edebilirim. Bakanımızı ziyaret ettim. Biz eğitimle ilgileniyoruz. Çok ortak sorunumuz var'' dedi. Bir başka soru üzerine Özcan, KPSS'ye ilişkin soruşturmanın biran önce bitmesini istediklerini ifade etti. Bir gazetecinin ''Bugün Paris'e yapmayı planladığınız seyahati neden iptal ettiniz?'' sorusuna, ''İşte bunlar için iptal ettik. Böyle bir durumda gidemedik'' yanıtını verdi. ''ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan'ın KPSS ile ilgili soruları hazırlayan sınav komisyonunun değişip değişmeyeceğine YÖK'ün karar vereceği'' yönündeki açıklamasının anımsatılması üzerine Özcan, ''O konuda bir şey söylemeyeceğim. Ama yakında ÖSYM'nin yeni bir şekli olacak. Bunu söyleyebilirim'' diye konuştu. Bir gazetecinin ''Meclis açılınca mı?'' sorusuna Özcan, ''Herhalde o zaman olur'' karşılığını verdi. Özcan, ''Milli Eğitim Bakanı ile bu konuyu mu görüştünüz?'' sorusu üzerine, ''Olabilir'' dedi. ''ÖSYM Başkanı'nın görevden alınması söz konusu mu?'' sorusunu ise Özcan, ''Hayır'' diye yanıtladı.