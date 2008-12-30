Özcan ve Fahriye aşkını kriz vurdu

Akşam'ın haberine göre, Kurban bayramında Almanya'ya giderek 7 aydır birlikte olduğu Evcen'in ailesiyle tanışan Deniz, önlerinde evlilik için hiçbir engelin kalmadığını söyledi.Cihangir’de bir mekândan çıkarken “Eğer fotoğraf çekmezseniz düşünüyorum. Fahriye Hanım’la da bu sene evlenmek için karar almıştık. Ama maalesef o da kriz nedeniyle ertelendi” dedi, konuşurum” diye gazetecilerle pazarlık yapan Deniz, “Yeni albümüm hazır ama kriz nedeniyle bir türlü çıkaramadım. 2 ay sonra çıkarmayı.