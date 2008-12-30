T24 LogoT24 Logo
Magazin

Özcan ve Fahriye aşkını kriz vurdu

Kriz Özcan Deniz’in aşk hayatını da vurdu. Deniz, “Kriz olmasaydı Fahriye ile çoktan evlenmiştik” dedi.

30 Aralık 2008 02:00

Kriz Özcan Deniz’in aşk hayatını da vurdu. Fahriye Evcen ile evlilik kararı alan Deniz, “Kriz olmasaydı çoktan evlenmiştik” dedi.

Akşam'ın haberine göre, Kurban bayramında Almanya'ya giderek 7 aydır birlikte olduğu Evcen'in ailesiyle tanışan Deniz, önlerinde evlilik için hiçbir engelin kalmadığını söyledi.
Cihangir’de bir mekândan çıkarken “Eğer fotoğraf çekmezseniz düşünüyorum. Fahriye Hanım’la da bu sene evlenmek için karar almıştık. Ama maalesef o da kriz nedeniyle ertelendi” dedi, konuşurum” diye gazetecilerle pazarlık yapan Deniz, “Yeni albümüm hazır ama kriz nedeniyle bir türlü çıkaramadım. 2 ay sonra çıkarmayı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24