Özcan: Sorunları çözmek için çalışma başlattık

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, araştırma görevlilerinin sorunlarını çözmek için çalışma başlattıklarını bildirdi.



Özcan, bir grup araştırma görevlisini kabul ederek, sorunlarını dinledi. Araştırma görevlileri, 31 Temmuz 2008 tarihinde yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te getirilen bazı kurallar nedeniyle mağdur olduklarını ifade etti.



2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesine göre atanmış ve görev yapmakta olan araştırma görevlilerinin, lisansüstü eğitimlerini bitirmeleriyle birlikte üniversiteyle ilişkilerinin kesileceğini, işsiz kalacaklarını dile getiren araştırma görevlileri sorunlarının çözülmesini talep etti. Özcan da, sorunun çözülmesi amacıyla çalışma yapılacağını söyledi.



YÖK Başkanı Özcan, yaptığı açıklamada, konuyu teknik açıdan incelettireceğini belirterek, "Araştırma görevlilerinin sorunlarının çözülmesi için çalışıyoruz. Neler yapılabileceğine bakacağız. Bizim zaten öğretim üyesine ihtiyacımız var. Bu arkadaşları dışarda bırakmamaya çalışacağız" dedi.



Yönetmelik, araştırma görevlilerinin kadrolara nasıl atanacağını düzenliyor. Adayların merkezi sınava girmesini öngören Yönetmelik'te, "yükseköğretim kurumlarında ihtiyaç duyulan öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarının, ilgili birimlerce ilan edilmek üzere rektörlüğe iletileceği, rektörlüklerin de kadro taleplerini YÖK'e bildirmeleri" kuralı yer alıyor. Yönetmelik'te, 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesine göre kullanma izni verilen kadroların YÖK'ün internet sayfasında ilan edilmesi ve ilan metninde, adayların taşımaları gereken koşulların, son başvuru tarihinin ve ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihinin, giriş sınavı tarihinin ve sonuçlarının açıklanacağı günleri içeren sınav takviminin yer alacağı hükmü bulunuyor.



Araştırma görevlileri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu'nun 33/A maddesine göre ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlarının önerisi, bölüm başkanı, dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine rektörün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süreyle atanıyor. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona ererken, aynı usulle yeniden atama yapılabiliyor.



Ayrıca üniversitelerde 2547 sayılı Kanunun 50/D maddesine göre de lisansüstü eğitime bağlı olarak araştırma görevlisi istihdam edilebiliyor. Üniversiteye ilk atamalar bir yıllığına yapılıyor ve atamalar doktora eğitimi bitene kadar birer yıllık süreler için tekrar edebiliyor.



Araştırma görevlileri, 50/D maddesine göre çalıştırılan araştırma görevlilerinin doktoralarını bitirdikten sonra rektörlüklerin inisiyatifiyle 33/A kadrosuna geçirilebildiklerini belirterek, YÖK'ün çıkardığı yönetmelikten sonra ise 33/A'ya geçişlerin durdurulduğunu iddia ediyor.

