-ÖZCAN GÜL'Ü BİLGİLENDİRDİ ANKARA (A.A) - 27.10.2010 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bugün yaptığı görüşmeyle ilgili, ''ÖSYM'nin yeni yapısıyla ilgili Meclisten geçirmeyi düşündüğümüz tasarılarla ilgili bilgi verdim. 'İyi bir yolda olduğunu' söyledi, hoşuna gitti zannediyorum'' dedi. Prof. Dr. Özcan, Muş'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bugün yaptıkları görüşmeye ilişkin bir soruya Özcan, ''ÖSYM'nin yeni yapısıyla ilgili Meclisten geçirmeyi düşündüğümüz tasarılarla ilgili bilgi verdim. 'İyi bir yolda olduğunu' söyledi, Hoşuna gitti zannediyorum'' yanıtını verdi. Özcan, başörtüsü konusunun görüşmede gündeme gelmediğini bildirdi. Son günlerde basında çıkan öğrenci affına ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine de Özcan, ''Af, yanlış aksettiriliyor. Öğrenci affı değil, affı ortadan kaldıracak bir mevzuat değişikliği üzerinde duruluyor'' diye konuştu. 2008 yılından önce af çıktığı hatırlatılarak, 2008-2010 yılı arasında aftan yararlanmak isteyenlerin durumuna ilişkin soruya Özcan, ''2008 yılından bu yana olan periyodu kapsayabilir'' yanıtını dedi. Özcan, iptal edilen KPSS'de 100 puanın üzerinde alan adayların yeni sınav yerlerine ilişkin bir soruya karşılık, bu sorunun ÖSYM'ye sorulması gerektiğini söyledi.