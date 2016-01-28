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Özcan Deniz'in yapımcılığını üstlendiği 'Her Şey Aşktan'ın galası yapıldı

Nebahat Çehre: Beren'i takip ediyorum, çok beğeniyorum

28 Ocak 2016 11:36

Özcan Deniz’in yapımcılığını üstlendiği “Her Şey Aşktan” filminin galası önceki akşam yapıldı. Levent Özdilek AVM’de yapılan galada Deniz, “Film artık bizden çıktı. Biz ne söylesek kendi kendimize gelin güvey oluruz. Şimdi artık top seyircide” diye konuştu.

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; yönetmenliği ve senaristliğini Andaç Haznedaroğlu’nun üstlendiği, başrollerinde Şükrü Özyıldız, Hande Doğandemir ve Mithat Can Özer’in rol aldığı “Her Şey Aşktan” önceki akşam ilk kez seyirciyle buluştu.

Levent Özdilek AVM’de yapılan filmin galasına Nebahat Çehre, Hatice Şendil-Burak Sağyaşar, Begüm Kütük-Erdil Yaşaroğlu, Oya AydoğanBaşak Sayan ve Ali Sunal gibi ünlü isimler katıldı. Film ekibi gösterim öncesi basın mensuplarının karşısına çıkarak soruları yanıtladı.

Filmin yapımcılığını üstlenen Özcan Deniz, “Film artık bizden çıktı. Biz ne söylesek kendi kendimize gelin güvey oluruz. Şimdi artık top seyircide” dedi.

Filmde küçük bir sahnede tarotçu olarak izleyici karşısına da geçen Deniz, “Filmin falına baktınız mı” sorusunu “Merkür’ün geri gitmesi bitmiş. Şanslı bir dönemdeymişiz, dün baktım. İnşallah yolu açık olur” diye esprili bir yanıt verdi. 

Taktığı kalpakla dikkat çeken Nebahat Çehre, “Muhteşem Yüzyıl Kösem”le ilgili soruları yanıtladı. Çehre, “Evde olduğum zamanlarda takip ediyorum. Beren’i çok beğeniyorum. Rolü ona çok yakıştı” diye konuştu.

Hatice Şendil galaya eşi Burak Sağyaşar ile geldi. Ünlü oyuncu habercilerin “Siz aşkınız için nelerden vazgeçerdiniz” sorusunu “Bence aşk vazgeçmemektir. Birbirimizden vazgeçmezdik. Burak olmazsa olmaz. Burak olmazsa aşk olmaz” diye yanıtladı.

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