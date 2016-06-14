Özcan Deniz'in 'Atalay Filiz selfiesi' sosyal medyada tartışma yarattı

Oyuncu Özcan Deniz'in sosyal medya hesabından paylaştığı selfiedeki kişinin Türkiye'nin günlerdir konuştuğu seri katil zanlısı Atalay Filiz'e benzemesi tartışma konusu oldu.

Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen ve pazar günü yakalanan Atalay Filiz’i gözaltına alan polislerin, seri katil zanlısıyla çektiği selfie çok konuşulmuştu. 44 yaşındaki Özcan Deniz, şu an çekimleri devam eden yeni filmi “İkinci Şans”ın çekimlerinde Atalay Filiz’e benzeyen bir yardımcı oyuncuyla çektirdiği fotoğrafları kişisel Instagram hesabından paylaştı.

"Huyu benzemesin"

Deniz, paylaştığı fotoğrafların altına “Seri katilimiz varmış, bir selfie de biz çekelim dedik”, “Bir yardımcı oyuncumuz... Korktuk sette görünce, ama sıkıntı yok. Huyu benzemesin” notlarını ekledi.

Özcan Deniz’in takipçileri, fotoğraftaki kişinin gerçekten seri katil zanlısı Atalay Filiz olup olmadığını anlamakta güçlük çekti. Ancak Özcan Deniz bir süre sonra tartışma yaratan fotoğrafları hesabından sildi.