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Özcan Deniz'e taklit fragman

Özcan Deniz'in yakında ATV ekranlarında başlayacak olan yeni dizisi 'Samanyolu' nun fragmanları taklit çıktı.

09 Kasım 2009 02:00

Özcan Deniz'in yakında ATV ekranlarında başlayacak olan yeni dizisi 'Samanyolu' nun fragmanları taklit çıktı.

T24/ 5Bahar Çoban

Son zamanlarda görsel sanatlarla uğraşan Türkler, ilham sorunu yaşıyor. Yapacakları işlerde beğeni toplayabilmek için yabancı yayınları tarayan sanatçılarımız, ne var ki esinlenmenin dozunu biraz kaçırıyor. Özcan Deniz'in yeni dizisi Samanyolu'nun tanıtım filmi de maalesef bu akımın kurbanı.

Yönetmenliğini Andaç Haznedaroğlu’nun yaptığı dizinin fragmanları, 2004 yılında Avustralyalı yönetmen Buz Luhrman'ın yönettiği ve Nicole Kidman’ın rol aldığı Chanel no:5 reklamlarının neredeyse bire bir aynısı.

Samanyolu'nun tanıtım filminde Vildan Atasaver, Chanel reklamında Kidman'ın giydiği pembe tuvaletin birebir aynısıyla adeta kuğu gibi süzülüyor. Özcan Deniz de tıpkı Chanel reklamındaki erkek oyuncu gibi Vildan Atasever'i yani "Nicole"ü hafifçe yere doğru yatırarak ateşli bir şekilde öpüyor. Samanyolu fragmanı ve Chanel No:5 reklamı arasındaki en çarpıcı fark; Özcan Deniz'in ne demek istediği pek de anlaşılmayan delici bakışları...

Samanyolu dizisinin fragmanı için tıklayınız

Chanel no:5 reklamı için tıklayınız

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