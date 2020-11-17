Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan hakkında suç duyurusunda bulundu: Evimi gasp etti

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile 2016'dan beri aşk yaşadığı ve 8 Mart 2018'de nikâh masasına oturduğu Feyza Aktan arasında yeni bir kriz yaşandı. İddialara göre Özcan Deniz, Sarıyer’deki evinden çıkmayan Feyza Aktan’a ihtarname çekti. Feyda Aktan’ın evden çıkmaması üzerine de Özcan Deniz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre, geçen yıl ihanet iddiaları sonrası Aile Mahkemesi'nde tek celsede boşanan çift arasında yeni bir gerilim yaşanıyor. Özcan Deniz mahkeme kararınca Sarıyer'de bulunan ikametinde yaşamaya devam edecekti. Fakat Feyza Aktan evden çıkmayı reddedip oğlu ile orada yaşamaya devam etti. Deniz, ihtarname çekip eski eşinin evi boşaltmasını ve anahtarı kendisine teslim etmesini istedi.

Fakat ihtarnameye rağmen Aktan evden ayrılmadı. Bunun üzerine ünlü şarkıcı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na eski eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Eşinin kendisine ait evi gasp ettiğini ileri süren Deniz'in şikâyetinin ardından soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturmada savcılık, Özcan Deniz'in ihbar ettiği suçun cezai bir yaptırımı olmadığını, ünlü şarkıcının hakkını hukuk mahkemelerinde araması gerektiği belirterek dosyaya takipsizlik kararı verdi.

15 aylık evliliklerini 2019 Haziran’da bitiren Özcan Deniz ile Feyza Aktan, geçen aylarda yine gündeme gelmişti. Aktan’ın Deniz’e, “Ya yeniden evlenelim ya da bana istediğim 15 milyon TL tazminatı ver” diye rest çektiği ileri sürülmüştü.