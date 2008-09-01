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Özcan çok kızacak

Alişan, Özcan Deniz'in sevgilisi Fahriye Evcen hakkında konuştu

01 Eylül 2008 03:00

Daha önce Ebru Gündeş ve Gülşen'le birlikte olduğunu söyleyerek, bu isimleri zor durumda bırakan şarkıcı Alişan, bu kez de Prestij Müzik dönemindeki en yakın dostlarından Özcan Deniz'i üzecek bir açıklama yaptı.

Alişan, Özcan Deniz'in sevgilisi Fahriye Evcen hakkında konuştu. Evcen'i 2 yıl önce Almanya'dan geldiği dönemde tanıdığını belirten Alişan, "6 ay birlikteydik. Yemeğe filan çıktık. Onun dışında herhangi bir şey yaşamadık tabii ki. Ama bu yaşananlar çok çok önceydi" dedi. Pot kırdığını sonradan anlayan Alişan, ardından da "Özcan Deniz ve Fahriye Evcen'e mutluluk dilerim" diyerek, durumu düzeltmeye çalıştı.


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