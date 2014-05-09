Özbekler Tekkesi'nden çalınan 13 eser daha bulundu

Üsküdar’daki Özbekler Tekkesi'nde 2011 yılında yaşanan hırsızlık olayında çalınan 43 parça tarihi eserden 13'ü, Beyoğlu'nda bir antikacı dükkanına düzenlenen operasyonla ele geçti. Hırsızlıktan sonra düzenlenen operasyonlarda 5 kişi tutuklanmış, tekkeye ait 6 eser ele geçmişti.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Dolapdere Bostan Mahallesi, Küçük Odalar Sokak'ta bulunan bir işhanındaki antikacı dükkanında, Özbekler Tekkesi'nden çalınan eserlerin tutulduğu yönünde bilgi aldı. Ekipler, dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 11 ebru tablosu, 2 yağlı boya tablo ve 17. yüzyıla ait tablolar bulundu.



İşte ele geçirilen eserler



Çetin Aydın'ın Hürriyet'teki haberine göre, uzmanlar eşliğinde yapılan incelemede, ele geçen 11 ebru tablosu ve 2 yağlı boya tablonun Özbekler Tekkesi'nden çalınan tablolar olduğu anlaşıldı. İşyeri sahibi M.Ş, gözaltına alındı. M.Ş ilk ifadesinde, "Benim hırsızlık olayıyla ilgili bir ilgim ve bilgim yok. Ben tarihi tablo satarım" dediği öne sürüldü. Operasyonda, Özbekler Tekkesi'ne ait 11 ebru tablosu ve 2 yağlı boya tablonun yapılacak işlemlerin ardından tekkeye teslim edileceği belirtildi. Diğer tablolarla ilgili araştırmanın süreceği belirtildi.



43 parça eser çalınmıştı



Üsküdar'daki Özbekler Tekkesi'ne 8 Ekim 2011'de giren hırsızlar, 43 tarihi eseri çalarak kayıplara karışmıştı. Polisin hırsızlık olayının ardından düzenlediği operasyonlarda, hırsızlığı gerçekleştirdikleri belirlenen Abuzer Tümen, Güven Albayrak ile bu eserleri saklayan ve satışını sağlayan Gürkan Albayrak, Erdem Ersoy ve Müzeler Müdürlüğü'nde 15 yıldır işçi olarak çalışan Yakup Türkel yakalanmış ve tutuklanmıştı. Tekkeden çalınan 6 adet hat sanatı eseri ele geçmişti.



Özbekler Tekkesi



Özbekler Tekkesi, 1755'te Maraş Valisi Abdullah Paşa tarafından kuruldu. 19. Asırda Sultan Abdülmecid ve Abdülhamid tarafından restore ettirildi, büyütüldü ve tam teşekküllü bir dergâh hâline getirildi. Tekke, Orta Asya'dan İstanbul'a gelenlerin konakladıkları bir yer olmasının yanı sıra, İstanbul'da pek bilinmeyen ve Orta Asya'ya mahsus "Ahmed Yesevî" sistemini de temsil etti. Özbekler Tekkesi, Millî Mücadele tarihinde önemli bir yer edindi. Kuvayı Milliye'ye katılmak isteyen çok sayıda kişi, Anadolu'ya Özbekler Tekkesi'ni merkez olarak kullanan gizli direniş teşkilâtı tarafından gönderildi. Özbekler Tekkesi'ni kullanarak Anadolu'ya gidenler arasında İsmet İnönü, Mehmed Âkif Ersoy, Celâleddin Ârif Bey, Ali Fuad Cebesoy'un babası İsmail Fazıl Paşa ve Halide Edip Adıvar ile eşi Adnan Adıvar da bulunuyordu.