Özbek şarkıcı Mc Doni'den Kemer'de konser

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ÖZBEK şarkıcı Mc Doni, Antalya\'nın Kemer ilçesinde konser verdi.

Kemer merkezdeki Club Aura\'da dün gece Özbek şarkıcı Mc Doni sahneye çıktı. Başta Rus ve Ukraynalı turistler olmak üzere Kazak, Azeri ve yerli turistler Mc Doni\'yi dinlemek için eğlence merkezini doldurdu. Mc Doni söylediği şarkılarla tatilcileri coşturdu.

Yaklaşık 1 saat süren konseri sırasında Mc Doni\'ye kulübün go- go dansçısı kızlar da eşlik ederken, bolca görüntü ve fotoğraf çeken yerli ve yabancı turistler şarkılara eşlik etti. Mc Doni ilginç dövmeleriyle de dikkati çekti.



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