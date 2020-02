Özbek şarkıcı Doni, hayranlarını coşturdu

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde sahneye çıkan Özbek şarkıcı Doni, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Konseri Rus, Ukraynalı, Belaruslu, Kazak, Azeri ve Kırgız yaklaşık 3 bin kişi izledi.

Kemer merkezindeki Club Aura\'da, Doni\'nin sahneye çıkacağı gece, DJ ve go go kızlarının şovlarıyla başladı. Yaklaşık 3 bin turistin geldiği konser saat 02.00\'de başladı. Özellikle Rus, Ukraynalı, Belaruslu, Kazak, Azeri, Kırgız ve yerli turistler sevilen şarkıcıya sevgi gösterilerinde bulunarak, söylediği tüm parçalara eşlik etti. Doni de sahnede bir dakika bile yerinde durmayarak sevenleriyle birlikte dans ederek şarkılarını söyledi. Yaklaşık 1 saat süren konser gece kulübünü dolduranlardan tam not aldı. Konseri genç Kazak şarkıcı Jan\'n Soul da izledi ve Doni\'nin söylediği parçalara eşlik etti.



FOTOĞRAFLI