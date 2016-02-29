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Spor

Özbek-Denizli görüşmesi bugüne ertelendi

Galatasaray'ın teknik direktörü Denizli dün antremana çıkmamıştı

29 Şubat 2016 20:37

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, istifa edeceğine dair sinyaller veren teknik direktör Mustafa Denizli'nin istifa etmediğini, bugün bir görüşme yaparak karar alacaklarını açıkladı.

Express Gazetesi'nin haberine göre, Point Otel'den çıkışı sırasında basın mensuplarının Mustafa Denizli ile ilgili sorularını yanıtlayan Özbek, "Kendisiyle daha görüşmedik, görüşünce açıklama yapacağım. Bugün biraz yoğunluk var, şimdi de bir toplantıya gidiyorum. Bu yoğunluk biraz geçsin, sanıyorum yarın görüşme yapacağız" dedi.

'Denizli istifa etti mi?' sorusuna ise Özbek, "Hayır. Daha görüşeceğiz. Görüşmediğimiz için net bir cevap veremiyorum. Mustafa Denizli hala bizim hocamız" yanıtını verdi. Dün akşam Gaziantepspor maçı sonrası istifa sinyalleri veren ve bugün Başkan Dursun Özbek ile görüşeceğini açıklayan Mustafa Denizli, saat 13.00'te başlayan antrenmana çıkmadı. 

 

Futbolcularla vedalaştı 

 

Futbolcularla vedalaştıktan sonra Florya'dan ayrılan Mustafa Denizli'nin yarın Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir araya gelip ayrılık kararını resmileştirmesi bekleniyor. Denizli'nin vedası sonrası sarı-kırmızılı futbolcular, performans antrenörü Stefano Marrone yönetiminde çalıştı. 


 

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