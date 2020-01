Sneijder, antreman metotlarıyla dalga geçtiğini iddia eden Demirkol'u yalanladı

Galatasaray'ın yıldızı Wesley Sneijder, teknik direktör Mustafa Denizli'nin antrenman metotlarıyla dalga geçtiğini iddia eden yorumcu Mehmet Demirkol'u yalanladı.

Radikal’in haberine göre, sosyal medya üzerinden Türkiye medyasına tepki gösteren Hollandalı futbolcu, “Türk medyası tarafından saçma bir hikaye uyduruldu. Mustafa Denizli hakkında hiç röportaj vermedim. Bunu asla yapmam çünkü ona saygı duyuyorum. Teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Turkish media is making a bullshit story. I never had an interview about #MustafaDenizli. I would never do this as I respect him! Thank you.