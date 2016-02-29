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Spor

Sneijder, antreman metotlarıyla dalga geçtiğini iddia eden Demirkol'u yalanladı

Galatasaraylı futbolcu, Mustafa Denizli'ye saygı duyduğunu söyledi

29 Şubat 2016 19:14

Galatasaray'ın yıldızı Wesley Sneijder, teknik direktör Mustafa Denizli'nin antrenman metotlarıyla dalga geçtiğini iddia eden yorumcu Mehmet Demirkol'u yalanladı.

Radikal’in haberine göre, sosyal medya üzerinden Türkiye medyasına tepki gösteren Hollandalı futbolcu, “Türk medyası tarafından saçma bir hikaye uyduruldu. Mustafa Denizli hakkında hiç röportaj vermedim. Bunu asla yapmam çünkü ona saygı duyuyorum. Teşekkürler” ifadelerini kullandı.

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