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Spor

Mehmet Demirkol: Sneijder, Denizli'nin antrenman metodlarını aşağılayarak dalga geçiyor

"Sneijder bunu yönetime de söylüyor"

29 Şubat 2016 14:35

Galatasaray'da Mustafa Denizli'nin istifası gündemdeyken Fanatik yazarı Mehmet Demirkol'dan tartışma yaratacak bir iddia geldi. NTV Spor'da konuşan Demirkol, Wesley Sneijder'in Mustafa Denizli'nin antrenman metoduyla dalga geçtiğini söyledi.

'Spor Servisi' programında konuşan Demirkol, “Sneijder, Mustafa hocanın antrenman metodlarıyla dalga geçiyor. Bunu yönetime de söylüyor. Baya aşağılayarak hem de. Yönetimin yanıtını bilmiyorum. Sneijder’in büyük kredisi var. O yüzden bunları söyleyebiliyor. Mustafa Denizli’ye sorulmadan altyapı hocası değiştiriliyor. Şimdi o hocanın takımın başına gelme ihtimali var” dedi.

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