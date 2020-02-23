Ozan Tufan: Söyleyecek bir şey varsa Halil Umut Meler'dir, gelip o konuşacak

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, Galatasaray'a 3-1 yenildikleri karşılaşma sonrası maçın hakemi Halil Umut Meler'e yüklenirken, "Söyleyecek bir şey varsa Halil Umut Meler'dir, gelip o konuşacak" dedi.

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Tufan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Söylenecek bir şey yok. Söyleyecek bir şey varsa Halil Umut Meler'dir, gelip o konuşacak.

"Maçın başından beri 'Yok kardeşim çok itiraz ediyorsunuz, 2. sarı verip kırmızı vereceğim sana' diyor. Bu çocuk stoper oynuyor, korkarak oynuyor böyle gidince. Böyle bir şey olabilir mi?

"Hakemin iyi niyetle gelmesi lazım. Federasyon yöneticisi burada Galatasaray kazandı diye video çekiyor. Böyle bir şey yok, böyle bir şey olmaz.

"Biz bu takımın kaptanıysak çıkıp konuşmak zorundayız. Yazık, çok yazık. Futbol çok farklı yerlere gidiyor.

"Dudağım kanıyor, suratıma vuruyor, bir şey yok diyor. Durup dururken nasıl kanayabilir? Halil Umut Meler bugün buraya iyi niyetle gelmedi."

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