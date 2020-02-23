Rıdvan Dilmen: Galatasaray'ın penaltısını penaltı olarak görmüyorum

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılı takımın kazandığı ve gole çevirdiği penaltıya ilişkin "Galatasaray'ın penaltısını penaltı olarak görmüyorum. Fenerbahçe hakemle yenildi demem fakat şu var. Büyük kulüplerin statlarında böyle kart gösterilmez. Temel anlamda Fenerbahçe'ye çok rahat kartlar gösteriliyor" dedi.

TIKLAYIN - Kart yağan derbide, Galatasaray Kadıköy büyüsünü bozdu; Fenerbahçe zirveden koptu!

NTV'de %100 Futbol programında maçı değerlendiren Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün olmasa Galatasaray bir gün kazanacaktı zaten. Fenerbahçe kaybetmeye geçen hafta başlamıştı. Bugün de derbiye iyi hazırlanmadıklarını gördük.

"Galatasaray'ın penaltısını penaltı olarak görmüyorum. Fenerbahçe hakemle yenildi demem fakat şu var. Büyük kulüplerin statlarında böyle kart gösterilmez. Temel anlamda Fenerbahçe'ye çok rahat kartlar gösteriliyor."