90’ların popüler şarkıcılarından Ozan Orhon, “Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!” dedi.

Hürriyet’ten Eda Solmaz’ın haberine göre Orhon, “Amerika’da yapamadım. Orada kebapçıda şarkı söylüyordum. Sonra ikinci eşimi tanıdım. Kızım doğduktan sonra Türkiye’ye döndük. Tekrar bir şeyler yapmaya çalıştım ama ortam değişmişti. Çok kilo almaya başladım. Sinirimi yemekten çıkarıyordum. Gün geçtikçe kilo arttı ve eşimden boşandım. Boşandıktan sonra duygusal olarak çöküntüler başladı. 2005’te rahatsızlandım ve kalp spazmı geçirdim. Kelepçeyi önüme getirdiler. Türkiye’de ilk kelepçe hastası bendim Google’a adımı yazıyorsunuz kelepçe çıkıyor. Ben ondan rahatsız oluyorum.” diye konuştu.