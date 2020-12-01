Ozan Kabak'ın yeni talibi PSG

Bundesliga takımlarından Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak, Avrupa devlerinin transfer listesinden düşmüyor. Milli futbolcuyla son olarak Fransız devi PSG'nin ilgilendiği ve Ocak ayında transfer için girişimlerde bulunacağı belirtildi.



Fransa Ligi takımlarından Paris Saint Germain, Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna stoper takviyesi yapmayı planlarken, listede Ozan Kabak'ın olduğu ortaya çıktı.

Avrupa basınında Milan, Real Madrid ve Liverpool'un gündeminde olduğu manşetlere taşınan milli futbolcu Ozan Kabak için bu kez Paris Saint Germain harekete geçti.

Fransız basını, Paris Saint Germain'de gündem maddelerinden birinin savunmaya takviye olduğunu duyururken, PSG'nin futbol aklı olan Leonardo'nun Ozan Kabak'ın durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

Eğer transfer serbest kalma bedeli olan 45 milyon euroya gerçekleşirse, Galatasaray kasasına 2 milyon 250 bin euro koyacak.

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