Liverpool ve Milan, Ozan Kabak için yarışıyor

Schalke 04 forması giyen milli yıldız Ozan Kabak, İtalyan devi Milan ile görüşüyor. Liverpool'unda ilgilendiği Kabak için Milan bir adım önde.

Liverpool'un menajeri Jurgen Klopp'un listesinde üst sıralarda yer alan Ozan Kabak için Tuttosport'un haberine göre Milan, bir adım öne geçmiş durumda.

Savunma hattında Virgil van Dijk ve Joe Gomez'i kaybeden Liverpool, Dayot Upamecano ve Kalidou Koulibaly gibi isimlerle ilgilenirken özellikle Klopp'un Ozan Kabak konusunda da ısrarcı olduğu aktarılmakta. Fakat oyuncuyu Galatasaray'da oynadığı zamandan beri listesinde tutan Milan, transfer görüşmelerinde avantajlı taraf durumunda.

Liverpool'un geçtiğimiz aylarda Ozan Kabak için Schalke ile bir görüşme gerçekleştirdiği fakat devreye giren Milan'ın ocak ayı için oyuncunun menajeri ile transfer görüşmeleri yürüttüğü belirtildi. Schalke'nin 20 ila 30 milyon Pound arasında bir bedele Ozan Kabak'ın takımdan ayrılmasına izin vereceği belirtiliyor.