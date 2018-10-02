Ozan Güven'den 'bıyık' yanıtı: Ekmek parası ne yapalım

Cem Yılmaz'ın yeni projesi "Kara Komik Filmler" başrol oyuncusu Ozan Güven film için uzattığı bıyıkları kesti. Güven: bu davranışıyla ilgili "Ekmek parası ne yapalım, bıyık da bırakıyoruz" yorumunda bulundu.

Milliyet'te yer alan habere göre, Akmerkez'de objektiflere yansıyan Güven, hafta sonunu ayırdığı oğlu Ateş'le beraber alışveriş turundaydı.

Oğlu için ayakkabı ve hediyeler alan Güven, rol aldığı 'Kara Komik Filmler'in aralık ayında vizyona gireceğini söyledi.

Başarılı oyuncu, film için uzattığı bıyıklarıyla ilgili bir soruya ise gülerek "Ekmek parası ne yapalım, bıyık da bırakıyoruz" cevabını verdi.

Ozan Güven, "Filmden beklentiniz nedir?" sorusu üzerine "İnsanlar seyredip beğensinler, başka bir beklentimiz yok" dedi.