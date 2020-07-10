Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz’un Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı

İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü, savcılık dosyasına giren Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz ’a ait adli vaka raporlarını inceleyerek görüşünü savcılığa bildirdi. Güven'deki yaralanmanın basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde, Bulutsuz’da görülen bulguların ise hafif nitelikte olmadığı görüşüne yer verdi.

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre, raporda Ozan Güven'in adli vaka raporunu 14 Haziran’da darp ifadesiyle geldiği özel bir hastaneden aldığı yer aldı. Raporda Güven'in burunda şişlik, yüzünde çok sayıda abrazyon ve sıyrık, sağ ön kol iç yüzde yaygın abrazyon, sol el, sırtında ekimoz olduğunun yer aldığını belirten adli tıp uzmanı, yaralanmanın yaşamını tehlikeye sokmadığını, basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğu kaydetti.

Deniz Bulutsuz için 'basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek kadar hafif değil'

Deniz Bulutsuz'da görülen bulguların kişinin yaşamını tehlikeye sokmadığını belirten adli tıp uzmanı, ancak basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığına dair kanaatini belirtti.

Raporu 5 gün sonra aldı

Deniz Bulutsuz'un olayın ardından yapılmış muayenesine ait harici bulguları gösterir belge bulunmadığını belirten adli tıp uzmanı ilk muayenesinin kendi şubelerinde 18 Haziran'da yapıldığını belirtti.

Raporda 28 yaşındaki Deniz Bulutsuz’un yapılan muayenesinde abajurla yaralanması sonucu çene ucunda 1×0,3 santim iyileşmekte olan yara, kafasının duvara yan şekilde çarpması sonucu sol göz içinde ve çevresinde morarma, sol kol dış alt kısmında 4×5 santim, sağ kol iç kısımda 6 santim morarma bulunduğu, kolların çeşitli yerlerinde morluklar ve cam kesiği, kalça ve uyluk bölgesinde çok sayıda morluk, merdivenden yuvarlanmaya bağlı sol diz kısmında morluklar ve baş parmak altında cam olabileceği ifade edilen yara, Bulutsuz’un beyanıyla gözde hafif puslu görünüm tespiti yer aldığı belirtildi.

Raporda Deniz Bulutsuz’un içinde cam olabileceğini belirttiği baş parmak altında yara nedeniyle ortopedi muayenesinin yapıldığı, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bilgisayarlı beyin tomografisinin çekildiği de belirtildi.

TIKLAYIN - Ozan Güven’den şiddet gördüğünü belirten Deniz Bulutsuz’un yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Ne olmuştu?

Sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz 13 Haziran’da bir süredir birlikte olduğu ünlü oyuncu Ozan Güven’in kendisini darp ettiğini, hürriyetini kısıtladığını, ölümle tehdit ettiğini ileri sürmüştü. Olaydan sonra Bulutsuz’un şiddete uğramış halini gösteren fotoğraflar sosyal medyada tepki çekmişti.

Ozan Güven ise bir süredir ayrılmak istediği kız arkadaşının kendisine komplo kurduğunu ileri sürerek, asıl darp edilen kişinin kendisi olduğunu iddia etmişti. Darp raporu alarak savcılıkta ifade veren Ozan Güven, Bulutsuz’un, “Seni Türkiye’ye rezil edeceğim. ‘Kadın döven adam’ diye söyleyeceğim” dediğini ileri sürerek, ‘iftira’, ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘darp’ suçlarından cezalandırılmasını istemişti.