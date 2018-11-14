Ozan Güven tiyatro sahnesinde: Don Kişot'um Ben

Fi'nin Can Manay'ı oyuncu Ozan Güven'in yeni projesi belli oldu. 43 yaşındaki oyuncu 14 yıl sonra Don Kişot’um Ben ile yeniden tiyatroseverlerin karşısına çıkıyor.

Arif V 216’nın ardından Ocak ayında Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'i ile seyirciyle buluşmaya hazırlanan Ozan Güven, yeni projesini sosyal medyadan duyurdu.14 yıl sonra Baba Sahne’nin yeni prodüksiyonu Don Kişot’um Ben ile yeniden tiyatro sahnesine dönen Güven Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Dayanamadım paylaştım..Taze çıktı afiş:)) Biz 1 Aralıkta başlıyoruz, bekleriz...Yaşasın Sanat.. "

"Don Kişot’um Ben" diyen Ozan Güven, başrolü paylaştığı Günay Karacaoğlu’nu, nam-ı diğer Sancho Panza’yı da yanına alarak yollara düşüyor. Baba Sahne yepyeni prodüksiyonuyla yine bir klasiği, bildiğimiz Don Kişot'u, alışılmışın dışında bir yorumla sahneye taşıyor.

Cervantes’in ölümsüz eseri Don Kişot, Mihail Bulgakov’un, dönemini yakalayan uyarlaması üzerinde yükselen yepyeni bir metinle ve ödüllü yönetmen Emrah Eren’in yorumuyla bir defa daha düşüyor yollara.

Önümüzdeki günlerde seyirciyle buluşmaya hazırlanan Don Kişot’um Ben'de Ozan Güven ve Günay Karacaoğlu’nun yanı sıra; Nazlı Tosunoğlu, Ömür Arpacı, Serhan Ernak, Nur Erkul, Dilşad Bozyiğit, Diren Polatoğlu, Enis Aybar, İbrahim Aladağ, Tuğba Eskicioğlu ve Kamran Velicanov rol alıyor.