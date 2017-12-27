T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ozan Güven su markasının reklam yüzü mü oluyor?

Ozan Güven'in canlandırdığı Can Manay karakterinin suya olan ilgili su markalarının da dikkatini çekti

27 Aralık 2017 01:48

Fi dizisinde canlandırdığı Can Manay karakterini canlandıran oyuncu Ozan Güven, Cem Yılmaz’ın yeni filmi ‘Arif ve 216’ ile sinemada da boy göstermeye hazırlanıyor. Kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan Ozan Güven markaların da dikkatini çekiyor. 

Fi dizisindeki su içme sahneleriyle çok konuşulan Güven’i, bir su markası reklam yüzü yapmak istiyor.

Habertürk’te yer alan haberde bir su markası reklam filmi için ünlü oyuncuya 2 milyon TL’lik teklifte bulunmaya hazırlandığı belirtildi. Ozan Güven teklifi kabul ederse ocak ayında kamera karşısına geçecek.

ETİKETLER

can manaysureklamteklif

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24