Ozan Güven su markasının reklam yüzü mü oluyor?

Fi dizisinde canlandırdığı Can Manay karakterini canlandıran oyuncu Ozan Güven, Cem Yılmaz’ın yeni filmi ‘Arif ve 216’ ile sinemada da boy göstermeye hazırlanıyor. Kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan Ozan Güven markaların da dikkatini çekiyor.

Fi dizisindeki su içme sahneleriyle çok konuşulan Güven’i, bir su markası reklam yüzü yapmak istiyor.

Habertürk’te yer alan haberde bir su markası reklam filmi için ünlü oyuncuya 2 milyon TL’lik teklifte bulunmaya hazırlandığı belirtildi. Ozan Güven teklifi kabul ederse ocak ayında kamera karşısına geçecek.