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Ozan Güven: Meryem Uzerli kardeşim gibidir

Ozan Güven, Meryem Uzerli’yle beraber olduğu yönündeki haberlerle ilgili ilk kez konuştu

24 Ocak 2015 11:40

Adı Meryem Uzerli’yle anılan oyuncu Ozan Güven, önceki gece Beyoğlu Hayal Kahvesi çıkışında Meryem Uzerli’yle aşk yaşadığı iddialarını reddederek “Çocuğumun üstüne yemin ederim ki Meryem, kardeşim gibidir” dedi.

Muhteşem Yüzyıl’da rol  arkadaşı olan Meryem Uzerli ve Ozan Güven’in birliktelik yaşadığı iddia edilmişti.

İki isim daha önce birlikte görüntülenmiş, Meryem Uzerli Instagram hesabından "Bugün çıkan ve beni itibarsızlaştırmayı hedefleyen bu yalan haberi şaşkınlık ve üzüntüyle şimdi okudum” demişti.

Birliktelik iddialarıyla ilgili sessizliğini bozan Ozan Güven, Beyoğlu Hayal Kahvesi’nden çıkarken Meryem Uzerli’yle beraber olduğu yönündeki haberlerle ilgili ilk kez konuştu.

Ozan Güven, “Çocuğumun üstüne yemin ederim ki Meryem, kardeşim gibidir” dedi.

 

 

 

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