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'Ozan Güven ile Meryem Uzerli GQ partisinde yakınlaştı'

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, çok konuşulan birlikteliğin perde arkasını yazdı

19 Aralık 2014 10:11

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, birliktelik yaşamaya başlayan oyuncu Ozan Güven ile Meryem Uzerli’nin bir yıl kadar önce bir partide yakınlaşma yaşadığını, ancak iki isim arasındaki en büyük yakınlaşmanın, GQ Dergisi’nin 13 Kasım’da düzenlenen İstanbul’daki ödül töreninde gerçekleştiğini yazdı.

Semercioğlu, “Size bir sürprizimiz var’ denerek Muhteşem Yüzyıl’ın bazı oyuncuları Meryem’in kaldığı Four Seasons Otel’e götürüldü... Gidenler arasında Pelin Karahan ve Ozan Güven de vardı... Meryem’in Instagram sayfasında paylaştığı Ozan Güven’li fotoğrafları da bu buluşma sırasında çekildi. İşte Meryem’in sanki ‘Sus kimseler duymasın’ der gibi Ozan’ın ağzını kapadığı bu kare de aynı gün çekildi... Demek ki GQ gecesinden sonra ikili daha da yakınlaştı” dedi.

Semercioğlu’nun Hürriyet gazetesinin bugünkü (19 Aralık 2014) nüshasında yayımlanan “Zinhar olmaz Rüstem Paşa” başlıklı yazının tamamını okumak için tıklayınız.

 

 

 

 

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