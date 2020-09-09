Ozan Güven'in geçirdiği kazanın büyük bir tehlikeyi önlediği ortaya çıktı

Oyuncu Ozan Güven'in evinde düşerek başından yaralanmasının büyük bir sağlık sorununun fark edilmesine neden olduğu ortaya çıktı. Yaralanmanın ardından yapılan tetkiklerde Güven, başındaki damarlarından birinde genişleme olduğu görülmesi üzerine operasyon geçirdi.

HaberTürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla yargılanan Ozan Güven, olaydan kısa bir süre sonra evinde geçirdiği kazayla başından yaralandı. Özel bir hastaneye giden Güven'e tetkikler yapıldıktan sonra başına 6 dikiş atıldı. Hastanede ayakta tedavi görüp taburcu olduktan sonra tetkik sonuçlarında Ozan Güven'in başındaki damarlardan birinde eskiden beri var olan bir genişleme olduğu saptandı. Bunun üzerine hastanede tedavi altına alınan Güven'in genişleyen damarı geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonla tedavi edildi. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Ozan Güven, taburcu oldu. TIKLAYIN - Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz uzlaşmayı reddetti