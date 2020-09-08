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Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz uzlaşmayı reddetti

Sevgilisi Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle Ozan Güven hakkında dava açılmıştı

Ozan Güven - Deniz Bulutsuz

08 Eylül 2020 14:51

Sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan oyuncu Ozan Güven’in 'basit yaralama' gerekçesiyle şikâyetçi olduğu dosyada taraflar uzlaşmayı reddetti.

Mahkeme ayrıca Güven'in şikâyeti üzerine Bulutsuz hakkındaki 'basit yaralama' suçundan yürütülen soruşturma dosyasını Uzlaştırma Bürosu’na göndermişti. 

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaşma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada tarafların uzlaşmayı kabul etmedi.

Hakkında 13.5 yıla kadar hapsi istenen Güven ve Bulutsuz'un 21 Ocak'ta hâkim karşısına çıkacak.

 

 

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