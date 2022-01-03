Ozan Bingöl'den alkoldeki ÖTV artışına tepki: Bu durumun toplum sağlığını korumak ile ilgisi kalmamıştır

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, sigara ve içki grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışına tepki gösterdi.

“Bir litre rakıda 326,99₺ olan ÖTV %47,4 artarak 481,98₺ olmuştur. Bu durumun toplum sağlığını korumak ile ilgisi kalmamıştır” diyen Bingöl, “Gelir odaklı bir vergileme yaklaşımı oluşmuş hatta alkolden alınan ÖTV, bir vergi politikası aracı olmaktan çıkıp yaşam tarzına müdahaleye dönüşmüştür!” ifadelerini kullandı.

Bingöl bir sonraki paylaşımında da, "Bir litre rakıda (GTİP 22.08) bugün itibarıyla yeni ÖTV tutarı 481,98 liradır. Bu tutar rakının alkol derecesi ile çarpılıp bir litre rakıya uygulanan ÖTV bulunmaktadır. Örneğin yeni artış ile birlikte %45 alkol olan bir 100’lük rakıya uygulanacak ÖTV tutarı 216,89₺ olacaktır" diye yazdı.

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