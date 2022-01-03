Sigara ve içkide ÖTV artışı

Sigara ve alkol grubundan alınan ÖTV'de artış oranı yüzde 47,39 oldu. Artış oranının fiyatlara yansıyıp yansımaması Cumhurbaşkanı kararıyla belli olacak. Aksi bir karar alınmadığı sürece sigarada asgari maktu vergi paket başına 9,77'den 14,39'a çıkacak. Bloomberg HT'nin aktardığına göre Bu durumda bir paket sigara en az 22,85 TL’ye satılabilecek Öte yandan ÖTV'deki artışa ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Tütün ve alkol ürünlerinin enflasyon sepetindeki ağırlığı ise 4,88 seviyesinde bulunuyor. Bu oranını yüzde 4,57'sini tek başına sigara oluşturuyor.

Haziran ayında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla sigara ve alkollü içeceklerden alınan özel tüketim vergisi Temmuz-Aralık ayı için sabit kalmıştı. Fakat bu sefer Ocak ayı öncesinde böyle bir karar yayımlanmadı. İlgili kararın yayımlanması durumunda Ocak-Haziran dönemi için belirlenen yüzde 47,38'lik artışta düzenlemeye gidilmesi olasılık dahilinde.