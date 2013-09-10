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Yaşam

Özal'ın ölümüne ilişkin dava yarın başlıyor

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüne ilişkin 'Ergenekon' davası sanığı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz hakkında açılan davanın ilk duruşması yarın yapılacak

10 Eylül 2013 15:21

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüne ilişkin 'Ergenekon' davası sanığı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz hakkında açılan davanın ilk duruşması, yarın saat 09.00'da görülecek.
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "28 Şubat" davasının görülmesine devam edildiği için mahkemenin asıl üyeleri katılmayacak. Ersöz'ün yargılanmasında, diğer üyeler Önder İrfan Yorgancılar, Kadriye Çatal ve Hasan Çavaç görev yapacak. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin salonunda yapılacak duruşmaya, Ersöz'ün, "sağlık durumu" nedeniyle katılmayacağı belirtildi.
 

Ersöz duruşmaya gelmeyecek

 
Ersöz'ün avukatı Hulusi Coşkun, "Ergenekon" davası kapsamında İstanbul'da tutuklu bulunan müvekkilinin, sağlık durumunun elvermemesi nedeniyle, Ankara'ya getirilmeyeceğini belirtti. Coşkun, duruşmada, iddianamenin okunması ve müvekkilinin ifadesinin alınması için telekonferans sisteminin kullanılmasını talep edeceklerini ifade etti.
 

Özal'ın mezarı açıldı

 
Ölümüne ilişkin tartışmalar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Özal'ın İstanbul'daki Anıt Mezarı, 2 Ekim 2012'de açıldı. Özal'ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülerek incelendi. 
Adli Tıp’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği raporda, 'ölüm olayının meydana gelişi ile ilgili anlatımlar öncelikle ani kardiyak bir ölümü düşündürmekteyse de ölüm sonrası otopsi işlemi uygulanmamış ve iç organlarda, vücut sıvılarında gerekli makroskobik, mikroskobik, mikrobiyolojik, serolojik, toksikolojik incelemeler yapılmamış olduğundan mevcut bilgi ve bulgular ile kesin ölüm sebebinin tespit edilemediğinin oybirliğiyle mütalaa edildiği' belirtildi.
Raporda, 'Özal'ın, kadmiyum dahil, ağır metal maruziyeti ile öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı' da ifade edildi.
 

Ağırlaştırılmış müebbet istemi

 
Raporu ve elindeki delilleri değerlendiren Cumhuriyet Savcısı Kemal Çetin, Özal’ın ölümüne ilişkin, Levent Ersöz hakkında dava açtı.
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Ersöz, 765 sayılı TCK'nın "Cumhurbaşkanına suikasta" ilişkin 156. maddesi ile suçlandı. Maddede, "Reisicumhur hakkında suikastta bulunanlarla, buna teşebbüs edenler fiilleri teşebbüsü tam derecesinde ise ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasıyla, nakıs ise müebbet ağır hapis ile cezalandırılır" deniliyor.
Suç tarihinin "17 Nisan 1993" olarak yer aldığı iddianamede, Özal'ın eşi Semra Özal ile oğlu Ahmet Özal "müşteki" gösterildi.

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