-Özal ve Menderes'in anıt mezarlarının çevre düzenlemesi İSTANBUL (A.A) - 16.09.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ''Demokrasi Şehitleri'' eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın başlattığı mücadelenin bugün de devam ettiğini belirterek, ''Türkiye, bugün demokraside ciddi mesafeler aldı'' dedi. Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan eski Cumhurbaşkanlarından merhum Turgut Özal ve idam edilen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın anıt mezarlarının çevre düzenlemesi projesiyle ilgili basın mensuplarına bilgi verdi. Yarın Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın 50. ölüm yıl dönümü nedeniyle Topkapı'daki Anıt Mezar'da tören düzenleneceğini hatırlatan Topbaş, anıt mezarlarla ilgili yapılan çalışmaların 3 aylık yoğun bir süreçten sonra tamamlandığını aktardı. Topbaş, şunları kaydetti: ''Burada sert zeminlerin düzenlenmesi, yeniden elden geçirilmesi, tahrip olan alanların düzenlenmesi ile ilgili belediyemiz yoğun bir çalışma yaptı, bize yakışır tarzda. Özellikle burada bulunan merhumların ruhlarının şad olacağı ve güzellikleri de yansıtacağı şekle getirmek için yoğun bir çaba sarf edildi. Yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık bir maliyetle tekrar düzenlendi. Özellikle mozolelerin bulunduğu zemin, çevresindeki mermerlerin yenilenmesi ve temizlenmesi ile özellikle gerçek mezarın bulunduğu alt kattaki zemin mermerin tamamının yeniden yapılmasından tutunuz da yanımızdaki mescidin (Anıt Mezar Camisi) doğramalarına ve döşemesine, abdest alma ve ıslak hacimlerin yenilenmesine kadar ciddi bir çalışma yapıldı. İnanıyorum ki burada yapılan çalışma buraya gelenlerin de her türlü hizmeti alma imkanı ve demokrasi adına verdiğimiz bu şehitlerimizin huzur içinde olacağı bir güzelliğe tekrar kavuşturduk.''