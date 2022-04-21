Öz-Sağlık-İş greve gidiyor

Öz Sağlık-İş Sendikası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda 26 Ekim 2021 tarihinden bu yana yürüttüğü müzakere sürecinin sonuna geldi. Sendika Başkanı Devlet Sert, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Öz-Sağlık-İş'in greve başladığını açıkladı.

Greve başlandığını açıklayan sendikadan yapılan açıklama şu şekilde:

"Sendika, işveren sendikası TUHİS ile Ekim 2021 tarihinden bu yana yürüttüğü müzakere sürecinde üyeleri için önem arz eden ancak anlaşma sağlanamayan maddeler nedeniyle greve gitme kararı aldı.

Pandemi de ailelerinden uzak kalarak, tüm zor şartlara rağmen 7-10-14-21-30 gün sabit vardiyada çalışan, devletin emanetinde olan yaşlı, engelli, çocuk ve kadınlara hizmet eden sosyal hizmet işçiler sadece insan onuruna yakışır bir yaşam istiyor.

Bunun bilincinde olarak çıktığımız bu yolda, üyelerimizin taleplerinin karşılık bulması, onlara huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak üzere hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile müspet görüşmeler yapılmış olmasına rağmen işveren sendikası (TÜHİS) ile anlaşma sağlanamamıştır.

81 ilde eş zamanlı gerçekleştireceğimiz grev ile sosyal hizmet işçilerinin hak mücadelesine öncülük ödüyor, işçisinin emeğinin yok sayılmasına ve görmezden gelinmesine karşı çıkıyoruz."