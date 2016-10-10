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Yaşam

Öz güveni düşük gençler interneti daha çok kullanıyor

Türkiye'de 26 üniversiteden 2 bin 806 öğrenciyle yapılan araştırmada dikkat çeken sonuçlar

10 Ekim 2016 20:50

Türkiye'de 26 üniversiteden 2 bin 806 öğrenciyle yapılan araştırmada, öz güveni düşük gençlerin interneti daha çok kullandığı belirlendi. 

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ve İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Birol Gülnar, Türkiye'de üniversite öğrencilerinin internet kullanım tiplerini (iletişim, eğlence ve bilgilenme) ve ruh sağlığı ilişkisini ortaya koymayı amaçlayan bir çalışma yürüttü.

Türkiye'de 26 üniversitede, 2 bin 806 öğrenci arasında alan araştırması gerçekleştiren Gülnar, üniversite öğrencilerinin internet kullanım düzey ve amacını ortaya koymaya çalıştıklarını söyledi.

İnternet kullanımında, "psikolojik şartlar, ruh sağlığı ve internet kullanımı" etkileşimini incelediklerini aktaran Gülnar, farklı göstergeleri bulunan ruh sağlığıyla ilgili öz güven düzeyini ölçmeye çalıştıklarını bildirdi.

 

Negatif şarttan kurtulmak için internet kullanılıyor

 

Araştırmada ilginç bulgulara ulaştıklarına dikkati çeken Gülnar, gençlerin interneti yoğun kullandıklarına şahit olduklarını ifade etti.

Öz güven düzeyiyle internet kullanımı arasındaki ilişkiyi incelediklerini anlatan Gülnar, şu değerlendirmede bulundu:

"Öz güven arttıkça internet kullanımının azaldığını, öz güven düştükçe internet kullanımının arttığını gördük. Daha düşük öz güvene sahip kişilerin interneti daha yoğun kullandığını şahit olduk. Bu kişilerin interneti iletişim, eğlence, video ve film izlemek maksatlı kullanımlarının yüksek olduğunu gördük. Düşük öz güvene sahip öğrencilerin negatif psikolojik şartları bertaraf etmek maksadıyla interneti daha çok iletişim ve eğlence amaçlı kullandıklarını görüyoruz. Negatif şarttan kurtulmak için değişik iletişim gruplarına dahil olarak insanlarla iletişim kurmaya çalışılıyor."

İnternet kullanımıyla ruh sağlığı arasında negatif ilişki olduğuna işaret eden Gülnar, yüz yüze iletişim korkusu olanların interneti, iletişim amaçlı kullandıklarını tespit ettiklerini ifade etti.

 

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