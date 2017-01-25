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Yaşam

Oyuncuya cinsel istismara 12 yıl hapis istendi

"Ben istismarda bulunmadım. Aksine kendisine yardım ettim"

25 Ocak 2017 13:18

Oyuncu Nevbahar H., cinsel saldırıya maruz kaldığını iddia ederek savcılığa başvurdu. Nevbahar H. (39), 4 Haziran günü arkadaşı Mehmet D. (39) ile birlikte Beyoğlu'na eğlenmeye gitti. İkili eğlence mekânında alkol aldıktan sonra Nevbahar H.'nin ikametine gitti. İddiaya göre, Mehmet D. alkolün etkisiyle kendisinden geçen Nevbahar H.'ye cinsel istismarda bulundu. Oyuncu Nevbahar H.’ye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Mehmet D. hakkında 12 yıla kadar hapis talep edildi.

Adli Tıp'tan rapor aldı

Sabah'ın haberine göre, uyandığında çıplak olduğunu gören Nevbahar H., polise haber verdi. Adli Tıp Kurumu'na başvurarak istismara uğradığına dair rapor aldı. Genç oyuncunun ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İfadesine başvurulan D., Nevbahar H.'yi alkolü fazla kaçırdığı için eve bıraktığını, üzerini değiştirip yatağa yatırdığını ileri sürdü. Mehmet D. "Sabah olduğunda ise kendisine istismarda bulunduğumu iddia ederek bağırıp beni evden kovdu. Ben istismarda bulunmadım. Aksine kendisine yardım ettim" diyerek suçlamaları reddetti. Yürütülen soruşturma sonunda savcılık, Nevbahar H.'nin istismara uğradığını gösteren adli tıp raporunu delil olarak kabul etti. Mehmet D. hakkında "Nitelikli Cinsel İstismar" suçu kapsamında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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